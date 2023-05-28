«Большое спасибо»: Пригожин прокомментировал автопробег в Екатеринбурге в поддержку ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в аудиокомментарии поблагодарил участников и организаторов автопробега в поддержку «музыкантов». Слова предпринимателя приводит его пресс-служба.
Бизнесмен получил запрос от редакции издания «Глас народа». Журналисты попросили его прокомментировать автопробег в поддержку ЧВК «Вагнер», который прошел в Екатеринбурге 28 мая и не был согласован с местными властями. Евгений Пригожин заявил, что такие автопробеги, проходящие по всей стране, являются новой формой выражения поддержки.
«Ребятам, безусловно, большое спасибо, что они нас поддерживают и они есть», — заявил он.
Вместе с тем предприниматель подчеркнул, что он узнает о подобных акциях постфактум. По его словам, ЧВК «Вагнер» не имеет отношения к организации автопробегов и других форм активности населения.