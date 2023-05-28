«Большое спасибо»: Пригожин прокомментировал автопробег в Екатеринбурге в поддержку ЧВК «Вагнер»

Бизнесмен получил запрос от редакции издания «Глас народа». Журналисты попросили его прокомментировать автопробег в поддержку ЧВК «Вагнер», который прошел в Екатеринбурге 28 мая и не был согласован с местными властями. Евгений Пригожин заявил, что такие автопробеги, проходящие по всей стране, являются новой формой выражения поддержки.