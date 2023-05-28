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Депутат Шеремет при помощи поговорки поставил Линдси Грэма на место после слов о русских

Украина
Депутат Шеремет при помощи поговорки поставил Линдси Грэма на место после слов о русских

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал слова американского сенатора Линдси Грэма, который заявил, что «русские умирают» якобы благодаря удачным инвестициям Белого дома в киевский режим.

Политик при помощи поговорки поставил сенатора на место после русофобского заявления. По словам Шеремета, кто сеет ветер, тот пожнет бурю. Об этом он заявил в процессе общения с корреспондентом РИА Новости.

«Своими выпадами они укрепляют нашу уверенность в праведности наших действий на полях сражений», — отметил депутат.

Ранее сообщалось, что Украина является наглядным примером того, во что превращаются «поддерживаемые» американской стороной государства. Об этом рассказали в Sabah.

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