Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал слова американского сенатора Линдси Грэма, который заявил, что «русские умирают» якобы благодаря удачным инвестициям Белого дома в киевский режим.
Политик при помощи поговорки поставил сенатора на место после русофобского заявления. По словам Шеремета, кто сеет ветер, тот пожнет бурю. Об этом он заявил в процессе общения с корреспондентом РИА Новости.
«Своими выпадами они укрепляют нашу уверенность в праведности наших действий на полях сражений», — отметил депутат.
Ранее сообщалось, что Украина является наглядным примером того, во что превращаются «поддерживаемые» американской стороной государства. Об этом рассказали в Sabah.