«Конкурент Airbus и Boeing». Китайский самолет C919 совершил первый коммерческий рейс

По его словам, предельная дальность полета воздушного судна составляет чуть больше 5,5 тысячи километров. За счет таких характеристик он может соперничать с двумя крупнейшими мировыми производителями самолетов – Airbus и Boeing. C919 является прямым конкурентом A320 и B737, которые часто используются для внутренних и международных рейсов.