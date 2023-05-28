«Конкурент Airbus и Boeing». Китайский самолет C919 совершил первый коммерческий рейс

Большой пассажирский самолет C919 полностью китайского производства совершил свой первый коммерческий рейс из Шанхая в Пекин. Об этом сообщило агентство «Синьхуа», материал которого приводит телеканал CNN.
Отмечается, что новый узкофюзеляжный самолет принадлежит авиакомпании China Eastern Airlines. Он вылетел из Шанхая в 10:32 по местному времени и прибыл в столичный аэропорт в 12:31. Торжественная церемония сопровождалась водным салютом после приземления.
Как отметили авторы статьи, после многолетних исследований и разработок запуск C919 рассматривается китайскими властями как один из ключевых этапов в реализации стратегии «Made in China 2025». Программа направлена на стимулирование местного производства, в том числе за счет снижения зависимости от иностранных компаний.
«Первый коммерческий полет — это церемония совершеннолетия нового самолета, и C919 будет становиться все лучше и лучше, если он выдержит испытание рынком», — отметил директор департамента маркетинга и продаж COMAC Чжан Сяогуан.
По его словам, предельная дальность полета воздушного судна составляет чуть больше 5,5 тысячи километров. За счет таких характеристик он может соперничать с двумя крупнейшими мировыми производителями самолетов – Airbus и Boeing. C919 является прямым конкурентом A320 и B737, которые часто используются для внутренних и международных рейсов.
Узкофюзеляжный двухмоторный самолет рассчитан на 164 посадочных места в салонах бизнес- и эконом-класса. По данным Шанхайского отчета о научно-техническом прогрессе за 2022 год, 32 компании разместили в общей сложности 1035 заказов на постройку C919.
Специалисты отметили, что большое количество элементов самолета, такие как носовая часть, фюзеляж, внешнее крыло, вертикальный и горизонтальный стабилизаторы, были разработаны китайской компанией COMAC.
В то же время она привлекала западные компании для создания определенной части компонентов. Так, например, двигатели LEAP-1С были произведены CFM International, совместным предприятием General Electric и французской высокотехнологичной промышленной группы Safran.
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