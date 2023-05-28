«Давайте просто работать и созидать»: Пригожин призвал не переживать из-за его растущих рейтингов

Вместе с тем бизнесмен согласился с мнением авторов канала о том, что из-под него нужно «выбивать» медийную повестку. Пригожин подчеркнул, что он будет рад, если это случится. Также основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что России необходимо создать крепкую армию и осуществить цели СВО.