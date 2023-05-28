«Давайте просто работать и созидать»: Пригожин призвал не переживать из-за его растущих рейтингов

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказался о своих «растущих рейтингах». Бизнесмен призвал не беспокоиться из-за них и заявил, что не обладает политическими амбициями, сообщает его пресс-служба.
Предприниматель ответил на запрос редакции издания Life24. Журналисты попросили его прокомментировать публикацию Telegram-канала «Незыгарь», авторы которого заявили о «растущих рейтингах» бизнесмена и рассказали о способах борьбы с его популярностью. Пригожин подчеркнул, что он одновременно не согласен и абсолютно согласен с содержанием поста.
По словам основателя «оркестра», он не согласен с заявлением о том, что обладает политическими амбициями и высокими рейтингами. В качестве доказательства он привел скриншоты, на которых изображены результаты опросов, проведенных среди россиян.
«В одном из них Пригожина вообще нет, и меня правда нет, я же маленький и незаметный. А во втором я есть, но на не самых первых, скажем так, позициях. Поэтому абсолютно не переживайте, расслабьтесь, и давайте просто работать и созидать», — заявил он.
Вместе с тем бизнесмен согласился с мнением авторов канала о том, что из-под него нужно «выбивать» медийную повестку. Пригожин подчеркнул, что он будет рад, если это случится. Также основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что России необходимо создать крепкую армию и осуществить цели СВО.
Евгений Пригожин ранее уже комментировал сообщения Telegram-канала “Незыгарь». В частности он отреагировал на заявление о том, что его интервью Константину Долгову якобы является попыткой занять «высокую политическую должность в России». По словам предпринимателя, эта публикация не соответствует действительности, а канал «Незыгарь» является источником информации для «членов глубинного государства».