Сатановский: слова Грэма о россиянах показали реального противника РФ на поле боя

В этом контексте политолог задался вопросом, почему после столь жесткого выпада в адрес россиян «за голову» сенатора Грэма еще «не была назначена награда», а по месту, где его принимал президент Зеленский, «не прилетело изделие соответствующей модификации». По мнению Сатановского, более адекватного и «понятного всему миру» сигнала найти не представляется возможным.