Сатановский: слова Грэма о россиянах показали реального противника РФ на поле боя

Резонансное высказывание американского сенатора Линдси Грэма о том, что «смерть русских» является «самой удачной тратой денег США», лишний раз подтверждает, с кем Россия на самом деле ведет боевые действия на Украине. Об этом в Telegram-канале «Армагеддоныч» пишет известный политолог Евгений Сатановский.
Ранее Грэм на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что россияне «умирают» в результате «самой удачной» инвестиции со стороны Соединенных Штатов в рамках оказания помощи Киеву. В ответ глава государства поблагодарил сенатора за предоставленную республике поддержку и упомянул последний пакет на сумму 375 миллионов долларов.
«Для тех, кто не в курсе, кто это такой: более чем влиятельный республиканец. Что ярко демонстрирует, с кем мы на Украине воюем и почему ничего не изменится оттого, что к власти в США придут республиканцы, если на грядущих президентских выборах им удастся оттеснить демократов», — рассуждает Сатановский.
В этом контексте политолог задался вопросом, почему после столь жесткого выпада в адрес россиян «за голову» сенатора Грэма еще «не была назначена награда», а по месту, где его принимал президент Зеленский, «не прилетело изделие соответствующей модификации». По мнению Сатановского, более адекватного и «понятного всему миру» сигнала найти не представляется возможным.
«Надоели все эти заявления хуже горькой редьки. <..> Ну, нас в очередной раз публично опустили и мы в очередной раз утерлись вместо того, чтобы адекватно ответить — пулей в затылок или ракетой высокоточной в лоб, не суть важно», — резюмировал политолог.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Грэма, напомнила, что одна из «инвестиций» Вашингтона привела к Холокосту. Подробнее читайте в нашей статье.