Затягивание переговоров по госдолгу выявило проблемы фискальной политики США

Затягивание переговоров внутри правительства США по вопросу повышения потолка госдолга привело страну к провалу в фискальной политике. Об этом пишут аналитики агентства Bloomberg.
Эксперты предполагают, что при продолжении современных тенденций, дефицит государственного бюджета в США составит в среднем примерно 6% от суммарного ВВП за последующие 10 лет.
Специалисты ожидают кардинальных изменений в ситуации с госдолгом страны. Если их не последует, госдолг вырастет до 120% в 2033 году и до 150% в следующем десятилетии.