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Затягивание переговоров по госдолгу выявило проблемы фискальной политики США

Экономика
Затягивание переговоров по госдолгу выявило проблемы фискальной политики США

Затягивание переговоров внутри правительства США по вопросу повышения потолка госдолга привело страну к провалу в фискальной политике. Об этом пишут аналитики агентства Bloomberg.

Эксперты предполагают, что при продолжении современных тенденций, дефицит государственного бюджета в США составит в среднем примерно 6% от суммарного ВВП за последующие 10 лет.

Специалисты ожидают кардинальных изменений в ситуации с госдолгом страны. Если их не последует, госдолг вырастет до 120% в 2033 году и до 150% в следующем десятилетии.

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