ЯRUS предложил пользователям новый сервис для быстрого ознакомления с актуальной повесткой страны

Команда приложения оснастила раздел тремя основными вкладками: «Все новости», «Интересы» и «Регион». Они дают возможность читателю установить параметры поиска и просматривать лишь то, что его интересует. К примеру, юзер может выбрать одну или несколько тематик и даже конкретный город. Кроме того, все новости отображаются в ленте в порядке актуальности и трендовости.