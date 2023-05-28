ЯRUS предложил пользователям новый сервис для быстрого ознакомления с актуальной повесткой страны

Социальная сеть ЯRUS развивает свои возможности ради удобства пользователей. Сегодня клиентам платформы доступен сервис для чтения самых актуальных новостей страны и регионов.
Команда приложения оснастила раздел тремя основными вкладками: «Все новости», «Интересы» и «Регион». Они дают возможность читателю установить параметры поиска и просматривать лишь то, что его интересует. К примеру, юзер может выбрать одну или несколько тематик и даже конкретный город. Кроме того, все новости отображаются в ленте в порядке актуальности и трендовости.
Стоит отметить, что разработчики позволяют своим пользователям настраивать приложение по собственному вкусу, используя «персональные ярусы». Таким образом платформа будет предлагать блогерам лишь ту информацию, которая им наиболее интересна.