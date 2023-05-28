Марк Варшавер заявил, что сделал Олесю Железняк главной актрисой «Ленкома»

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал о профессионализме актрисы Олесе Железняк. Заслуженный работник культуры РФ подчеркнул, что сделал артистку главной звездой театра.
Варшавер пришел в «Ленком» в 1979 году на должность администратора и спустя семь лет занял пост директора-распорядителя. После смерти режиссера Марка Захарова он стал руководить театром. В учреждении культура у Варшавера появились свои любимые артисты.
«Железняк Олеся, например. Практически я сделал так, что она стала одной из главных актрис театра. А почему? Только по одной причине — она великая, большая артистка», — сказал Варшавер в эфире передачи «Однажды…» на НТВ.
Директор «Ленкома» уверен, что его руководство пошло только на пользу театру. Он отметил, что молодые актеры стали получать роли чаще, что не понравилось старожилам труппы театра.