Кылычдароглу призвал граждан Турции не лениться и проголосовать на выборах

Сегодня, 28 мая, в Турции стартовал второй тур президентской гонки. За должность главы государства «сражаются» Кылычдароглу и действующий лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган. В ходе избирательного процесса оппозиционер на странице в Twitter обратился к согражданам.