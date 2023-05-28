Кылычдароглу призвал граждан Турции не лениться и проголосовать на выборах

Турецкий оппозиционер Кемаль Кылычдароглу обратился к жителям своей страны с неожиданным призывом. Он попросил турок принять участие в голосовании.
Сегодня, 28 мая, в Турции стартовал второй тур президентской гонки. За должность главы государства «сражаются» Кылычдароглу и действующий лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган. В ходе избирательного процесса оппозиционер на странице в Twitter обратился к согражданам.
«Мой брат, который до сих пор не проголосовал, сходи на выборы, не ленись, отдай свой голос. Твое будущее на расстоянии шаговой доступности», — написал он.
Ранее Эрдоган прибыл на избирательный участок в Стамбуле и отдал свой голос в рамках выборов. Сообщалось, что вместе с политиком также голосовала его супруга.