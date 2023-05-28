Незавидное для западного мира пророчество писателя из Франции Жана Распая постепенно стало воплощаться в жизнь. Такую неудобную правду обнажил экс-работник Администрации президента США Пол Крейг Робертс.
Эксперт напомнил, что в прошлом веке Распай написал футуристическую книгу, которая носит название «Лагерь святош». В нем автор рассказывает о голодающих гражданах Индии, которые из-за плачевного состояния в своем государстве осуществили насильственный захват Бельгии и Франции. Однако на этом измученные жизнью не остановились и привели к краху лагеря, в котором жили так называемые «избранные». Как отметил Робертс, именно такое развитие событий сейчас происходит в Европе, пишет «ПолитРоссия».
«Я полагаю, Жан Распай видел конец западного мира в 1973 году и описал это в своем романе "Лагерь святош"», – подчеркнул бывший сотрудник Белого дома.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм сказал, что смерть русских на Украине свидетельствует об удачных инвестициях Белого дома. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на это назвал политика позором для США.