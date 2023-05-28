Экс-работник Белого дома Робертс увидел на Западе воплощение пророчества Распая

Эксперт напомнил, что в прошлом веке Распай написал футуристическую книгу, которая носит название «Лагерь святош». В нем автор рассказывает о голодающих гражданах Индии, которые из-за плачевного состояния в своем государстве осуществили насильственный захват Бельгии и Франции. Однако на этом измученные жизнью не остановились и привели к краху лагеря, в котором жили так называемые «избранные». Как отметил Робертс, именно такое развитие событий сейчас происходит в Европе, пишет «ПолитРоссия».