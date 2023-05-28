Военный эксперт Леонков объяснил уязвимость F-16 перед российской армией

Поставка западных истребителей F-16 повысит возможности ВСУ, но самолеты остаются уязвимыми перед российской армией. Такой вывод сделали журналисты американского агентства Bloomberg.
Согласно их данным, истребители, которые Запад, вероятно, предоставит Украине, не позволят Киеву установить полный контроль над воздушным пространством. Эксперты издания уточнили, что самолеты будут оснащены более слабыми радарами и ракетами меньшей дальности по сравнению с самыми современными российскими аналогами и системами ПВО.
«Это будет похоже на то, что они нажали на простую кнопку или переключились с вождения "Лады" на "Honda Accord”», – заметил бывший пилот, разработчик авиасимуляторов F-16 Бринн Таннехилл.
Он добавил, что ВСУ придется «обуздать свои ожидания» по поводу возможностей западных самолетов. По мнению специалистов аналитического центра Heritage Foundation, украинским войскам, помимо авиации, потребуется обширная и налаженная система ПВО, чтобы эффективно использовать F-16.
«При поддержке наземной интегрированной системы радиолокации, эшелонированной противовоздушной обороны и расширенных возможностей радиоэлектронной борьбы F-16 могли бы достичь того, что бывший маршал авиации Великобритании Эдвард Стрингер называет “превосходством бедняка в воздухе”», — говорится в статье.
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Политикой Сегодня» заявил, что Украине не стоит надеяться на поставку западных самолетов. Он отметил, что за время проведения специальной военной операции российские военнослужащие получили большой опыт поражения воздушных целей противника.
«За время проведения СВО мы сбили свыше 420 различных боевых бортов. Это было советское наследие: МиГ-29, Су-24, Су-25. Все это западные спонсоры “наскребли” по всему миру для Украины. Помимо этого, мы сбили более 230 вертолетов. Работать с воздушными целями мы умеем», — выразил уверенность он.
Аналитик добавил, что российская армия имеет большой арсенал для уничтожения авиации оппонента. Он включает себя как зенитно-ракетные комплексы, так и системы радиоэлектронной борьбы.
«Противник не может проводить такие боевые операции, как массированный налет воздушных сил. Они летают одиночными, либо парами», — резюмировал Леонков.
Ранее стало известно, что российские ВКС сбили самый боеспособный истребитель ВВС Украины Су-27. Сообщается, что поражение цели произошло 14 мая на территории ДНР.