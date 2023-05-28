Военный эксперт Леонков объяснил уязвимость F-16 перед российской армией

Согласно их данным, истребители, которые Запад, вероятно, предоставит Украине, не позволят Киеву установить полный контроль над воздушным пространством. Эксперты издания уточнили, что самолеты будут оснащены более слабыми радарами и ракетами меньшей дальности по сравнению с самыми современными российскими аналогами и системами ПВО.