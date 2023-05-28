Украинскую теннисистку Костюк освистали на «Ролан Гаррос» за отказ жать руку Соболенко

Украинскую теннисистку Марту Костюк освистали после матча Открытого чемпионата Франции.
Французские зрители остались недовольны поведением Костюк, которая не стала жать руку второй ракетке мира Арине Соболенко из Белоруссии после матча первого круга «Ролан Гаррос». Болельщики освистали украинку, когда та покидала корт.
Соболенко обыграла Костюк со счетом 6:3, 6:2. Следующая соперница второй ракетки мира по матчу «Ролан Гаррос» определится позже.
Российские и белорусские теннисистки продолжают выступать на международных турнирах под нейтральным флагом. Запрет на использование государственной символики связан с проведением спецоперации на Украине.