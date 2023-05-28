Иранский генерал Хейдари рассказал о ситуации в граничащем с Афганистаном регионе

Вооруженные силы Ирана полностью контролируют ситуацию вдоль границы с Афганистаном, сообщил командующий сухопутными войсками Киюмарс Хейдари.
Во время визита в провинцию Систан он отметил, что безопасность рубежей «полностью обеспечена».
«Пока противоположная страна, которая имеет с нами общую границу, соблюдает правила, она будет видеть взаимное уважение, но, если кто-то почувствует, что не хочет соблюдать их, с ними будут обращаться по-другому», — добавил военачальник.
Ранее в СМИ распространилась информация о столкновениях между иранскими пограничниками и «Талибаном»✱ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация