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Пять человек задержали в Турции за публикацию провокационных сообщений о выборах

Происшествия
Пять человек задержали в Турции за публикацию провокационных сообщений о выборах

Турецкие правоохранители задержали пять человек, которые распространяли провокационные сообщения в социальных сетях на тему второго этапа выборов президента республики.

Задержанные обвиняются в попытке нарушения общественного порядка. Опубликованные ими сообщения могли создать у общества искаженное восприятие о ходе голосования на выборах главы государства.

В Турции проходят президентские выборы, в которых соперничают действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. По всей стране установлены более 191 тысячи избирательных урн.

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