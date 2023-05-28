Пять человек задержали в Турции за публикацию провокационных сообщений о выборах

Турецкие правоохранители задержали пять человек, которые распространяли провокационные сообщения в социальных сетях на тему второго этапа выборов президента республики.
Задержанные обвиняются в попытке нарушения общественного порядка. Опубликованные ими сообщения могли создать у общества искаженное восприятие о ходе голосования на выборах главы государства.
В Турции проходят президентские выборы, в которых соперничают действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. По всей стране установлены более 191 тысячи избирательных урн.