Врач Браун перечислила природные средства для борьбы с головной болью

Головную боль можно облегчить не только с помощью таблеток, но и с помощью природных средств. Об этом заявила специалист по интегративной медицине Уинн Браун. Она перечислила самые полезные продукты.
Эксперт утверждает, что овощи и фрукты особенно полезны для людей, страдающих от мигрени. По ее словам, они содержат в себе большое количество витаминов, минералов и других необходимых организму веществ, сообщает хорватское издание Vecernji List.
Особую пользу для здоровья несут бананы, считает Браун. Они содержат в себе большое количество воды, а также магния, облегчающего головную боль. Кроме того, бананы дают организму заряд энергии.
Не менее полезными также являются семечки, в частности семена тыквы, чиа и льна. По словам эксперта, они позволяют восполнить дефицит магния, возникновение которого также тесно связано с мигренями.
Наконец, врач советует чаще пить травяные чаи. Они не только нормализуют водный баланс организма, но и смягчают симптомы мигрени. При этом свойства чая зависят от травы, которая входит в состав напитка. Так, чай с мятой особенно полезен для снятия синусовой боли.