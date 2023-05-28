Врач Браун перечислила природные средства для борьбы с головной болью

Наконец, врач советует чаще пить травяные чаи. Они не только нормализуют водный баланс организма, но и смягчают симптомы мигрени. При этом свойства чая зависят от травы, которая входит в состав напитка. Так, чай с мятой особенно полезен для снятия синусовой боли.