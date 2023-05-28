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В Lobaev Arms рассказали о существенном обновлении винтовки «Возмездие» за время СВО

Армия
В Lobaev Arms рассказали о существенном обновлении винтовки «Возмездие» за время СВО

Компания Lobaev Arms почти на 90% обновила свою высокоточную винтовку «Возмездие» прямо по ходу СВО на Украине.

Основатель предприятия Владислав Лобаев заявил, что оружие подверглось серьезной модернизации. По его словам, были доработаны ствольная коробка и ударно-спусковой механизм винтовки. Она также получила новый флажок предохранителя.

«Это винтовка 2016 года, как раз сейчас она во время СВО проходит модернизацию», — добавил он.

Лобаев подчеркнул, что неизменным осталось только цевье, а степень обновления новой версии оружия достигла почти 90%.

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