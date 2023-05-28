Эрдоган выразил надежду на рекордную явку во втором туре выборов в Турции

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что надеется на рекордную явку во втором туре выборов, который проходит в стране 28 мая. Соответствующее заявление он сделал после голосования на избирательном участке в Стамбуле.
Эрдоган подчеркнул, что впервые в истории демократии республики выборы главы государства проходят в два этапа.
«Турция впервые в мировой истории продемонстрировала явку, достигающую 90%, надеюсь, сегодня явка будет такой же рекордной», — отметил Эрдоган.
Соперником действующего президента является лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Ранее в Высшей избирательной комиссии Турции сообщили, что активность избирателей во втором туре высокая.