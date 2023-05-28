Президент Азербайджана Алиев сообщил об отсутствии у Баку табу по поводу сближения с ЕАЭС

Баку не ставит перед собой запретов относительно установления более тесных партнерских связей с Евразийским экономическим союзом. Такой информацией поделился азербайджанский лидер Ильхам Алиев.
По словам политического деятеля, Азербайджан заинтересован в этом объединении и желает более близко сотрудничать с его участниками. Соответствующее заявление Алиев сделал в ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным.
«Каких-то табу в рамках сближения у нас нет. Опять же все будет исходить из конкретной ситуации, связанной с мировой экономикой и экономическим положением Азербайджана», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Баку и Ереван признали территориальную целостность друг друга. Об этом рассказал армянский премьер-министр Никол Пашинян.