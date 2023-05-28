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Политик Вильяльба призвал Еврокомиссию проверить соглашение Байдена и Санчеса по мигрантам

Политика
Политик Вильяльба призвал Еврокомиссию проверить соглашение Байдена и Санчеса по мигрантам

Еврокомиссия (ЕК) должна изучить соглашение президента США Джо Байдена и премьера Испании Педро Санчеса, касающееся мигрантов из Мексики. Об этом заявил член парламента ЕС Хорхе Буксаде Вильяльба.

Согласно договоренностям, Соединенные Штаты будут отправлять мигрантов в Испанию. Вильяльба выступил против этой инициативы, напомнив, что в стране зафиксированы самые высокие показатели безработицы по Евросоюзу.

«Намерена ли она (Еврокомиссия. — Прим. ред.) изучить его (соглашения. — Прим. ред.) потенциальное влияние? Могут ли быть приняты особые меры, если, как ожидается, соглашение превысит возможности больного рынка труда Испании?» — цитирует обращение политика к ЕК «Лента.ру».

Ранее генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон подал иск против Правительства США за одобрение въезда мигрантов в страну через мобильное приложение. Он утверждает, что сервис стимулирует незаконное перемещение через границу.

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