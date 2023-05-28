Эксперт Буйволов: турецкие выборы могут способствовать укреплению рубля

Если президентские выборы выиграет Реджеп Тайип Эрдоган, рубль может укрепиться из-за роста доверия к нему. Это также может привести к стабилизации государственного долга США. Так, курс доллара к рублю на следующей неделе может оказаться в диапазоне 78–81 рубль за единицу.