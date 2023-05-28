Эксперт Буйволов: турецкие выборы могут способствовать укреплению рубля

Турецкие выборы президента могут укрепить курс российской национальной валюты. Таким мнением поделился финансовый аналитик компании «БКС — Мир инвестиций» Денис Буйволов, передает Общественная Служба Новостей.
Выборы в Турции имеют важное значения для мира и для РФ из-за того, что страны являются активными партнерами.
Если президентские выборы выиграет Реджеп Тайип Эрдоган, рубль может укрепиться из-за роста доверия к нему. Это также может привести к стабилизации государственного долга США. Так, курс доллара к рублю на следующей неделе может оказаться в диапазоне 78–81 рубль за единицу.