Группировкой войск ВС РФ «Восток» нанесено огневое поражение противнику на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве уточнили, что в результате атаки российских военных, потери Вооруженных сил Украины в личном составе составили более 100 человек, также уничтожены четыре автомобиля, склад с боеприпасами и американская контрбатарейная РЛС AN/TPQ-37.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии нанесены удары по позициям противника в районе населенных пунктов Новоандреевка, Новоданиловка, Червоное в Запорожье и Водяное в ДНР.
В районе населенного пункта Новоуспеновское в Запорожье уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, в районе Степового поражен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.