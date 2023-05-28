Власти Зимбабве заявили, что россияне внесли значительный вклад в развитие туризма страны

Путешественники из России внесли значительный вклад в развитие туризма Зимбабве. Об этом сообщили власти республики.
По словам заместителя министра окружающей среды, климата, туризма и индустрии гостеприимства Республики Зимбабве Барбары Рводзи, в стране наблюдается значительный рост доходов от сферы туризма. Большой вклад в это сделали именно российские путешественники, а основную часть поездок составляет бизнес-туризм, передает РИА Новости.
«Российские предприниматели приезжают сюда для заключения сделок с нашим правительством, а заодно и посещают достопримечательности», — сообщила Рводзи.
За год до пандемии коронавирусной инфекции в Зимбабве наблюдался спад интереса российских туристов. Тогда их количество составляло около 45-50% от турпотока в предыдущие годы. Однако сейчас все больше россиян приезжает в республику.