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Власти Зимбабве заявили, что россияне внесли значительный вклад в развитие туризма страны

Общество
Власти Зимбабве заявили, что россияне внесли значительный вклад в развитие туризма страны

Путешественники из России внесли значительный вклад в развитие туризма Зимбабве. Об этом сообщили власти республики.

По словам заместителя министра окружающей среды, климата, туризма и индустрии гостеприимства Республики Зимбабве Барбары Рводзи, в стране наблюдается значительный рост доходов от сферы туризма. Большой вклад в это сделали именно российские путешественники, а основную часть поездок составляет бизнес-туризм, передает РИА Новости.

«Российские предприниматели приезжают сюда для заключения сделок с нашим правительством, а заодно и посещают достопримечательности», — сообщила Рводзи.

За год до пандемии коронавирусной инфекции в Зимбабве наблюдался спад интереса российских туристов. Тогда их количество составляло около 45-50% от турпотока в предыдущие годы. Однако сейчас все больше россиян приезжает в республику.

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