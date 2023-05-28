«У нас в референдуме прописано, что Херсонская, Запорожская, Луганская и Донецкая области входят в состав РФ»: Пригожин обозначил основные цели СВО

После выхода ЧВК «Вагнер» из Артемовска в полевые лагеря ВС РФ могут начать серьезное наступление на населенные пункты так называемого «донбасского кольца», а также установить контроль над Запорожской областью, Херсоном и сделать бросок в сторону левого берега Днепра. Так основатель «оркестра» Евгений Пригожин ответил на вопрос о целях специальной военной операции на Украине и возможных дальнейших действиях российской армии на фронте.
ЧВК «Вагнер» передает освобожденные территории ВС РФ, после чего уходит в полевые лагеря до 1 июня. Таким образом, российское военное ведомство получит оперативный контроль для наступления на западном направлении.
«Оперативный простор открыт, и российская армия имеет все возможности в ближайшее время начать колоссальное наступление с захватом Краматорска, Славянска, Дружковки, Константиновки, Часова Яра, то есть "донбасского кольца". После "донбасского кольца" или параллельно с этим у нас в референдуме прописано, что Херсонская, Запорожская, Луганская и Донецкая области входят в состав Российской Федерации, поэтому я уверен, что наша Краснознаменная армия выйдет на границы этих областей», — передает пресс-служба Пригожина его комментарий.
Далее, по его словам, может быть реализован наступательный и молниеносный бросок в сторону Днепра с последующим выставлением российских войск на левом берегу.
Ранее Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» продолжает набирать бойцов в свои ряды даже после освобождения Артемовска, поскольку впереди у «оркестра» очень много задач.