«У нас в референдуме прописано, что Херсонская, Запорожская, Луганская и Донецкая области входят в состав РФ»: Пригожин обозначил основные цели СВО

После выхода ЧВК «Вагнер» из Артемовска в полевые лагеря ВС РФ могут начать серьезное наступление на населенные пункты так называемого «донбасского кольца», а также установить контроль над Запорожской областью, Херсоном и сделать бросок в сторону левого берега Днепра. Так основатель «оркестра» Евгений Пригожин ответил на вопрос о целях специальной военной операции на Украине и возможных дальнейших действиях российской армии на фронте.