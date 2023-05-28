Украинский лидер Владимир Зеленский вновь попал под волну осуждения на просторах интернета. На этот раз читатели Daily Mail устроили политику показательную порку за «трейлер», который опубликовало МО.
Ранее украинское ведомство распространило ролик, на котором киевский режим проводит контрнаступление в рамках российской спецоперации в соседнем государстве. Это видео настолько возмутило британцев, что они не скупились на гневные комментарии в сторону Зеленского и его подчиненных.
«Был ли когда-нибудь конфликт более нелепый, чем этот? <…> Интересно, сколько миллиардов из "финансовой помощи" ушло на его создания?» — спросил юзер.
«Какой же это фарс. Зеленский совсем обезумел», — добавил другой.
«Зеленский — не более чем выпендрежник, требующий внимание социальных сетей. Кто выпускает рекламное видео в разгар войны?» — отметил еще один.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм сказал, что гибель русских является следствием удачных «инвестиций» Вашингтона. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на это назвал политика позором США.