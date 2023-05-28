Читатели Daily Mail назвали Зеленского выпендрежником после «трейлера» о контрнаступлении

Ранее украинское ведомство распространило ролик, на котором киевский режим проводит контрнаступление в рамках российской спецоперации в соседнем государстве. Это видео настолько возмутило британцев, что они не скупились на гневные комментарии в сторону Зеленского и его подчиненных.