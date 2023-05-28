Звезда «Маленькой Веры» Андрей Соколов высказался о росте русофобии на Украине

Зачатки русофобии были на Украине всегда. Такое мнение высказал народный артист России, 66-летний актер и режиссер театра и кино, а также телеведущий Андрей Соколов.
По словам звезды фильма «Маленькая Вера», русофобия на Украине зародилась еще во времена Великой Отечественной войны. Тогда большое количество украинцев переметнулись на сторону фашистской Германии.
«Эти «дрожжи» русофобии всегда были. И ими удачно воспользовались националисты», — цитирует артиста «АиФ».
Собеседник издания также вспомнил, как раньше приезжал во Львов с гастролями. Тогда проживающие там соотечественники предупреждали актера, чтобы он был аккуратен, поскольку русских в городе не любят.