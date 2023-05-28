В Черновицкой области Украины священник ПЦУ попытался срезать замок на двери храма УПЦ болгаркой

По данным союза, инцидент произошел вечером 27 мая. Священник ПЦУ попытался срезать болгаркой замки на двери храма архангелов Михаила и Гавриила канонической, принадлежащего Украинской православной церкви. Однако ему не удалось это сделать благодаря действиям прихожан, прибежавших на шум. Отмечается, что они остались дежурить ночью у дверей храма.