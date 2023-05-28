В Черновицкой области Украины священник ПЦУ попытался срезать замок на двери храма УПЦ болгаркой

Священник раскольнической Православной церкви Украины попытался проникнуть в храм УПЦ, расположенный в селе Старая Жадова Черновицкой области. Об этом сообщили представители союза православных журналистов.
По данным союза, инцидент произошел вечером 27 мая. Священник ПЦУ попытался срезать болгаркой замки на двери храма архангелов Михаила и Гавриила канонической, принадлежащего Украинской православной церкви. Однако ему не удалось это сделать благодаря действиям прихожан, прибежавших на шум. Отмечается, что они остались дежурить ночью у дверей храма.
Отмечается, что это уже не первая попытка раскольников отбить храм УПЦ в Старой Жадове. Аналогичный случай произошел в 2019 году. Тогда обитель удалось отстоять благодаря действиям прихожан.