Лукашенко рассказал другим странам о перспективе присоединения к союзу Белоруссии и России

Казахстан и другие страны могут выстроить такие же тесные отношения с Москвой, как и Минск. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Таким образом политик прокомментировал слова казахстанского лидера Касым-Жомарт Токаева о едином ядерном оружии двух стран. Лукашенко подчеркнул, что у всех имеется такой уникальный шанс, ради которого следует объединиться.
«Это очень просто, в союз Белоруссии и России надо вступать и будет ядерное оружие на всех, это мое мнение», — пояснил глава государства.
Ранее сообщалось, что РФ и Белоруссия договорились развивать военное сотрудничество из-за враждебного окружения. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.