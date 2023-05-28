Захарова указала на склонность американской системы к нацистской риторике против русских

Американский сенатор Линдси Грэм не единственный из представителей власти в США, кто имеет нацистские наклонности по отношению к русским. К такому выводу пришла официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат напомнила о некоторых моментах из прошлого, когда подобные заявления о ненависти к РФ звучали из уст других политиков Вашингтона. В качестве примера она разместила несколько громких публикаций в своем Telegram-канале.
«Напомню, в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом Джордж Буш (младший из династии американских президентов) ровно так и сказал, полагая, что общается с киевским режимом: "Ваша задача — убить как можно больше русских"», — указала в своем посте Захарова.
Ранее сенатор Грэм в ходе встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что финансирование конфликта на Украине стало лучшим вложением для США. Причиной является тот факт, что там «умирают русские», пояснил он.