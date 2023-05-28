Бартош указал на попытки США разжечь новые конфликты на границе с Россией

По его словам, если Варшава организует переворот в Белоруссии, то это будет означать нападение на союзное государство России. Эксперт подчеркнул, что любая агрессия со стороны вызовет отпор Минска и Москвы. Он уверен, что таким образом Польша рассчитывает усугубить ситуацию вокруг Украины, передает «ПолитЭксперт».