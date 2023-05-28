Бартош указал на попытки США разжечь новые конфликты на границе с Россией

Польские власти намерены поддержать возможное восстание в Белоруссии и готовы участвовать в нем военным путем. Об этом рассказал военный эксперт Александр Бартош.
По его словам, если Варшава организует переворот в Белоруссии, то это будет означать нападение на союзное государство России. Эксперт подчеркнул, что любая агрессия со стороны вызовет отпор Минска и Москвы. Он уверен, что таким образом Польша рассчитывает усугубить ситуацию вокруг Украины, передает «ПолитЭксперт».
«Поляки все еще рассчитывают через Белоруссию пролезть в западные части Украины, и отхватить себе запад Украины и Белоруссии, который принадлежал им до начала Второй мировой. Их к этому подталкивают США», — добавил Бартош.
Он отметил, что США предоставили Польше современное вооружение, например самолеты F-35, танки, дальнобойные ракеты и другие системы. Такие действия демонстрируют подготовку к следующему этапу эскалации украинского конфликта, а Вашингтон стремится разжечь новые конфликты вблизи российских границ.