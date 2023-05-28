Медведев поставил на место сенатора США Грэма после слов о смерти русских

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев поставил на место члена американского сената Линдси Грэма после выпада в сторону Москвы.
Ранее сенатор заявил, что гибель граждан РФ на территории Украины является следствием удачного вложения денег Белого дома. Медведев, комментируя эти слова, напомнил, что американская власть регулярно избавляется не только от обычных жителей, но и известных политиков.
«Пусть он вспомнит печальную судьбу Роберта Кеннеди, Хьюи Лонга, Клементы Карлоса Пинкни, Джона Мильтона Эллиотта, Уэйна Оуэнса, а также других американских политиков», — отметил он.
Соответствующее заявление заместитель председателя СБ России сделал в своем Telegram-канале.