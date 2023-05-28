Пугачеву под руки вывели на сцену во время концерта группы «Машина времени» в Израиле

Певица Алла Пугачева была замечена на концерте группы «Машина времени» в Израиле. Музыкант Андрей Макаревич✱ (признан иностранным агентом в РФ) под руки вывел артистку на сцену.
После этого в Сети распространились кадры момента, где Примадонна стоит на сцене в обнимку с участниками коллектива Макаревичем и Александром Кутиковым.
Пользователи Сети не узнали артистку на получившихся фотографиях. Некоторые комментаторы предположили, что это может быть связано с отсутствием макияжа.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами