Глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов прокомментировал заявление американского сенатора Линдси Грэма, который подчеркнул, что «русские умирают» якобы благодаря удачным инвестициям Белого дома в киевский режим.
По его мнению, Грэм высказался от имени всех западных глобалистов и элит в целом. Таким образом глава запорожского движения указал на важную деталь в словах американского сенатора о смерти русских. Соответствующее заявление Рогов сделал в процессе общения с корреспондентом РИА Новости.
«Данный персонаж один из наиболее ярких русофобов в Республиканской партии (США. — Прим. ред.), который всегда открыто ненавидел Россию», — объяснил он.
Ранее сообщалось, что США несут новые геополитические потери. К такому выводу пришла журналистка Виктория Никифорова.