По его мнению, Грэм высказался от имени всех западных глобалистов и элит в целом. Таким образом глава запорожского движения указал на важную деталь в словах американского сенатора о смерти русских. Соответствующее заявление Рогов сделал в процессе общения с корреспондентом РИА Новости.