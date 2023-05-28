Песков заявил о намерении России жестко отстаивать свои интересы

Россия должна поступать руководствуясь лишь собственными интересами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Москве необходимо быть жесткой по отношению к остальным странам. Важно открыто доносить свои озабоченности и озвучивать то, что является неприемлемым для РФ, пояснил Песков.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что на Западе имеются разумные люди, которые осознают последствия эскалации украинского конфликта. По его словам, Вашингтон и его сателлиты заставляют всех слепо следовать их антироссийскому курсу.