РИА Новости: Кылычдароглу сменил предвыборную риторику ко второму туру голосования

Оппозиционер и кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу резко сменил риторику ко второму туру голосования. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее политик записывал обращения к народу в теплой и домашней обстановке из собственной кухни. Сегодня же он продемонстрировал жесткую позицию по отношению к актуальным проблемам страны. На улицах турецких городов стали появляться плакаты предвыборной кампании кандидата с обещанием выслать всех сирийцев, передает агентство.
Кроме того, Кылычдароглу высказался о дальнейших связях с Россией в случае своей победы на выборах. По его словам, он сохранит добрососедские отношения с Москвой.