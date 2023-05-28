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РИА Новости: Кылычдароглу сменил предвыборную риторику ко второму туру голосования

Политика
РИА Новости: Кылычдароглу сменил предвыборную риторику ко второму туру голосования

Оппозиционер и кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу резко сменил риторику ко второму туру голосования. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее политик записывал обращения к народу в теплой и домашней обстановке из собственной кухни. Сегодня же он продемонстрировал жесткую позицию по отношению к актуальным проблемам страны. На улицах турецких городов стали появляться плакаты предвыборной кампании кандидата с обещанием выслать всех сирийцев, передает агентство.

Кроме того, Кылычдароглу высказался о дальнейших связях с Россией в случае своей победы на выборах. По его словам, он сохранит добрососедские отношения с Москвой.

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