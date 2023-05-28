РИА Новости: Кылычдароглу сменил предвыборную риторику ко второму туру голосования

Ранее политик записывал обращения к народу в теплой и домашней обстановке из собственной кухни. Сегодня же он продемонстрировал жесткую позицию по отношению к актуальным проблемам страны. На улицах турецких городов стали появляться плакаты предвыборной кампании кандидата с обещанием выслать всех сирийцев, передает агентство.