«Обоюдный шантаж». Как Байден и Маккарти отсрочили дефолт в США еще на два года

По словам Маккарти, достигнутое соглашение предполагает сокращение расходов и другие важные реформы, которые «выведут людей из нищеты в трудовую сферу, ограничат чрезмерное влияние правительства». Вместе с тем он указал, что американским властям предстоит еще много работы, чтобы воплотить в жизнь эти договоренности.