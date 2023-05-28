«Обоюдный шантаж». Как Байден и Маккарти отсрочили дефолт в США еще на два года

Вся история с возможным дефолтом в Соединенных Штатах — это не что иное, как политическая игра, в которой каждая сторона пытается получить дополнительные очки. Об этом в беседе с «Политикой Сегодня» заявил директор фонда изучения США им. Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев.
Ранее спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил о достижении «принципиальной» договоренности с президентом США Джо Байденом по вопросу повышения потолка госдолга — это было необходимо для предотвращения возможного дефолта.
«Мы пришли к принципиальному соглашению, которое достойно американского народа», — подчеркнул политик.
По словам Маккарти, достигнутое соглашение предполагает сокращение расходов и другие важные реформы, которые «выведут людей из нищеты в трудовую сферу, ограничат чрезмерное влияние правительства». Вместе с тем он указал, что американским властям предстоит еще много работы, чтобы воплотить в жизнь эти договоренности.
«Принципиальное соглашение повышает долговой лимит на два года и ограничивает необоронные расходы на 2024 год примерно уровнем нынешнего финансового года и увеличивает их на 1% в 2025 финансовом году», — уточнил анонимный американский чиновник, знакомый с ходом переговоров.
Впрочем, законопроект еще должен получить одобрение со стороны Палаты представителей, голосование среди ее членов пройдет 31 мая. После этого соглашение поступит на рассмотрение Сената, а затем отправится на подпись президенту США.
Обоюдный шантаж
Эксперты утверждают, что сложность принятия законодательной инициативы заключается в поиске компромисса, который удовлетворит и Республиканскую партию, имеющую большинство в Палате представителей, и Демократическую партию, которая контролирует Сенат.
Длительное противостояние между политсилами вызвало волнения на финансовых рынках, оказав давление на акции и вынудив американское правительство выплачивать рекордно высокие процентные ставки при продаже некоторых облигаций. Часть экономистов утверждает, что объявление дефолта повлекло бы за собой серьезные последствия, в частности рецессию и резкий рост безработицы.
«Обе стороны (республиканцы и демократы – прим. ред) шантажировали друг друга. Байден шантажировал тем, что потребовал увеличить планку госдолга в два раза до 50 триллионов долларов и без всяких условий и сокращений, а республиканцы, понимая, что он сам попал в трудную ситуацию, стали шантажировать обвинениями в доведении страны до дефолта непомерными расходами», — заметил Рогулев.
По словам эксперта, объявление дефолта было невыгодно ни одному из американских политиков, поэтому единственным выходом из сложившейся ситуации виделось лишь увеличение лимита госдолга. Но главным предметом споров до сих пор остаются условия, которые можно «выбить» при его утверждении.
«После Второй мировой войны американские руководители и экономисты пришли к выводу, что для движения экономики вперед необходимы инвестиции, вложения и траты бюджета, а для того, чтобы иметь в бюджете деньги, нужно поднимать налоги. Налоги повышать невыгодно потому, что это вредит экономике. Лучше брать в долг», — разъяснил политолог-американист.
Сложившаяся система удовлетворяла американских политиков до того времени, пока развивалась экономика страны и повышались темпы ее роста. Однако на протяжении последних десятилетий, со времен президентства Джорджа Буша — младшего, госдолг США увеличивался огромными скачками.
«После этого случился коронавирус, повлекший за собой кризис, а до этого был кризис 2008 года. Другими словами, экономика не росла, а траты росли. Вот в чем проблема. Не в госдолге проблема. До этого он особой проблемы не представлял и его повышали 80 с лишним раз. Много десятков раз без особых проблем. <…> Сейчас ситуация очень плохая, потому что экономика топчется и не растет так, как требуется», — отметил американист.
Более того, госдолг Соединенных Штатов «перекладывался» на другие страны, добавил эксперт. По его оценке, около 30% облигаций ФРС США находятся на мировом рынке и принадлежат иностранными инвесторам: банкам, правительствам, частным лицам и т.д. Все это дополнительно усиливает издержки при объявлении дефолта, резюмировал Рогулев.
Ранее агентство Reuters сообщило о большом волнении на Уолл-стрит на фоне дискуссий о госдолге США, который должен быть погашен в июне: одни трейдеры избегают госдолга, а другие готовятся к тому, что их ценные бумаги окажутся под угрозой дефолта.