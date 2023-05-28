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Almasry Alyoum: арабский мир не хочет погружаться в проблемы Украины

Украина
Almasry Alyoum: арабский мир не хочет погружаться в проблемы Украины

Аналитик издания Almasry Alyoum устроил главе киевского режима Владимиру Зеленскому показательную порку после его участия в саммите Лиги арабских государств.

По словам автора материла, президент Украины использовал встречу, чтобы попросить финансы для ведения борьбы с официальной Москвой. Других причин для его участия в саммите не было. Однако арабский мир не хочет погружаться в проблемы киевского режима, указал обозреватель.

Ранее Министерство иностранных дел Ирана осудило Зеленского за распространение антииранской пропаганды. По данным ведомства, украинский лидер действует лишь в интересах Киева.

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