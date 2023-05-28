Bloomberg: Киеву не следует ждать многого от истребителей F-16

По мнению экспертов, оказавшись в зоне боевых действий, такой самолет будет крайне уязвим перед российскими средствами противовоздушной обороны. Как подчеркнул представитель аналитического центра Heritage Foundation и ветеран ВВС США Джон Венабл, только везение спасет F-16 в подобной ситуации.