Bloomberg: Киеву не следует ждать многого от истребителей F-16

Украина возлагает чрезмерно большие надежды на американские истребители F-16, сообщает агентство Bloomberg.
По мнению экспертов, оказавшись в зоне боевых действий, такой самолет будет крайне уязвим перед российскими средствами противовоздушной обороны. Как подчеркнул представитель аналитического центра Heritage Foundation и ветеран ВВС США Джон Венабл, только везение спасет F-16 в подобной ситуации.
«Все, что можно будет сделать, это нырнуть в грязь и надеяться, что холм окажется между вами и системами наведения ракеты. Без такого прикрытия шансы на выживание невелики», — уточнил летчик.
Он объяснил, что главная проблема F-16 — отсутствие систем снижения заметности. Без этого самолет обнаруживается на большом расстоянии. Так, если истребитель попытается атаковать позиции ВС РФ, средства ПВО сработают задолго до приближения машины на расстояние удара.