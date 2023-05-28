Россиян предупредили об опасности беспроводных наушников

Специалист утверждает, что вокруг безопасности беспроводных наушников существует несколько точек зрения. Так, некоторые исследователи считают, что электромагнитное поле от беспроводных наушников опасно для человека. Однако Магомедов подчеркивает, что каждый организм воспринимает такие поля по-своему.