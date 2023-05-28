Россиян предупредили об опасности беспроводных наушников

Использование беспроводных наушников может представлять опасность для здоровья при определенных условиях. Об этом заявил заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» МИРЭА Гамиль Магомедов.
Специалист утверждает, что вокруг безопасности беспроводных наушников существует несколько точек зрения. Так, некоторые исследователи считают, что электромагнитное поле от беспроводных наушников опасно для человека. Однако Магомедов подчеркивает, что каждый организм воспринимает такие поля по-своему.
«Радиобиологическая специфика восприятия электромагнитных излучений для каждого человека носит индивидуальный характер», — заявил он в беседе с изданием «Лента.Ru».
Единственная научно доказанная опасность наушников заключается в том, что их использование на высокой громкости может негативно повлиять на слух. По словам Магомедова, безопасным уровнем громкости считается 85 децибел.