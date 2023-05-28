Посол РФ Келин сообщил о готовности Москвы к мирным переговорам с Киевом на своих условиях

Ранее МИД РФ прокомментировал заявление председателя объединенного комитета начальников штабов Марка Милли о том, что киевский режим не может пока что рассчитывать на возвращение своих земель в границах 1991 года. По данным ведомства, это высказывание демонстрирует шаг Запада к пониманию реальности.