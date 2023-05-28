Посол РФ Келин сообщил о готовности Москвы к мирным переговорам с Киевом на своих условиях

Переговоры по разрешению конфликтной ситуации между официальной Москвой и киевским режимом могут возобновиться хоть завтра при соблюдении условий РФ. Соответствующее заявление сделал российский посол в Великобритании Андрей Келин.
Об этом он рассказал в процессе общения с корреспондентом BBC. По словам Келина, сейчас российская сторона добивается освобождения Донбасса.
«Мы могли бы заключить мир завтра, если бы украинская сторона была готова вести переговоры, но условий сейчас для этого нет, потому что президент Украины запретил любые переговоры», — указал посол.
Ранее МИД РФ прокомментировал заявление председателя объединенного комитета начальников штабов Марка Милли о том, что киевский режим не может пока что рассчитывать на возвращение своих земель в границах 1991 года. По данным ведомства, это высказывание демонстрирует шаг Запада к пониманию реальности.