Захарова жестко прошлась по американскому сенатору после слов о «смерти россиян»

Так, во время Нюрнбергского трибунала министр экономики фашистской Германии Ялмар Шахт признался, что спонсирование Третьего рейха велось из-за рубежа. К этому были причастны такие крупнейшие американские корпорации, как «Форд» и «Дженерал моторс». В частности, заводы Генри Форда производили до 70 тыс. грузовиков в год для нужд вермахта, нередко привлекая к труду заключенных.