Захарова жестко прошлась по американскому сенатору после слов о «смерти россиян»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жестко ответила американскому сенатору от Южной Каролины Линдси Грэму, который на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским счел смерть россиян «самой удачной тратой денег США». В Telegram-канале дипломат напомнила, что одна из «инвестиций» Вашингтона привела к Холокосту.
«Сенатору Грэму есть, с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй Мировой войне и Холокосту», — констатировала Захарова.
Так, во время Нюрнбергского трибунала министр экономики фашистской Германии Ялмар Шахт признался, что спонсирование Третьего рейха велось из-за рубежа. К этому были причастны такие крупнейшие американские корпорации, как «Форд» и «Дженерал моторс». В частности, заводы Генри Форда производили до 70 тыс. грузовиков в год для нужд вермахта, нередко привлекая к труду заключенных.
Однако главную роль в военной кампании германских нацистов сыграла корпорация «Дженерал моторс», которой принадлежала немецкая компания «Опель». По оценке исследователя Брэдфорда Снелла, Третий рейх не смог бы вторгнуться в Польшу и Россию без помощи американского автоконцерна.
«Компания “Кодак” на своем заводе в Германии изготавливала взрыватели для авиабомб, не гнушаясь применять даже труд военнопленных. Завод “Кока-Кола” в Кельне и до его национализации германским правительством исправно снабжал газировкой, в том числе немецких солдат. А знаменитая “Фанта” и вовсе была изобретена нацистами», — рассуждает дипломат.
Кроме того, Захарова напомнила о нефтяном гиганте «Стандарт Ойл», который через свои дочерние компании помогал Адольфу Гитлеру с нехваткой нефтепродуктов, и корпорации IBM, производившей для нацистов учетные и контрольные аппараты, в том числе для нефтедобычи.
Между тем через «Национальный банк Чейз» (сейчас JPMorgan Chase & Co) осуществлялись многомиллиардные транзакции, позволявшие Берлину закупать доллары и совершать финансовые операции за океаном.
«Теперь миллиарды американских долларов вливаются в ненасытную глотку неонацистского киевского режима. В этой связи хотелось бы напомнить сенаторам и всем американским выгодополучателям, чем закончилась предыдущая авантюра», — резюмировала Захарова.
Ранее «ПС» писала о том, что шокирующее заявление сенатора Грэма может спровоцировать крупный дипломатический скандал. Подробнее читайте в нашей статье.