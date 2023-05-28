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Лавров назвал высказывание Милли по Украине шагом к пониманию реальности

Политика
Лавров назвал высказывание Милли по Украине шагом к пониманию реальности

Заявление главы комитета начштабов США Марка Милли о маловероятном для Украины сценарии с отвоеванием территорий говорит о возвращении Запада к реальности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Напомним, что американский военачальник ранее призвал Киев не рассчитывать на завоевание освобожденных регионов в обозримом будущем.

«Это шаг вперед к пониманию реальности на Земле», — заявил Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Между тем сенатор США Линдси Грэм положительно отозвался о «смерти русских» на Украине. По его словам, этот конфликт является лучшим вложением Вашингтона.

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