Австралия ждет отмены китайских пошлин на ячмень

Пошлины на ячмень были введены из-за выдвижения австралийскими властями требования о международном расследовании о возможности китайского происхождении коронавируса. После этого Пекин установил пошлины на ввоз австралийского ячменя в размере 80% и вина в размере 107–212%. При этом импорт говядины из Австралии был полностью остановлен, а угля — уменьшен на 85%, отметили в издании.