США и их союзники по Североатлантическому альянсу оказались в крайне неудобном положении на фоне поставок западного вооружения Украине, пишет «Свободная пресса».
В издании напомнили, что артиллерия является одним из ключевых пунктов в пакетах военной поддержки Киева. ВСУ регулярно получают как сами системы, так и боеприпасы к ним. Проблема в том, что российские орудия значительно превосходят системы из стран НАТО.
По словам автора, секрет превосходства российской артиллерии в ее неприхотливости. В общей сложности за сутки она способна производить до 50 тысяч выстрелов, тогда как ВСУ с их западными образцами — всего семь тысяч.