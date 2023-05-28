Северная Корея за год пандемии построила комплекс заграждений на границе с Россией и Китаем

Северная Корея за год пандемии коронавируса построила сотни километров модернизированных заграждений на границе с Россией и Китаем.
Таким образом страна попыталась отсечь маршруты, которыми ранее пользовались контрабандисты и перебежчики. За год на границе КНДР с Россией и Китаем появились модернизированные пограничные заграждения, включающие стены и посты охраны.
По словам научного сотрудника американского Центра Стимсона Бенджамина Кацефф-Зильберштейна, закрытые границы в Северной Корее останутся надолго. Такие меры особенно затронут приграничные города, в которых процветала нелегальная торговля, передает Reuters.
Напомним, что КНДР граничит с Россией на севере республики. Общая протяженность границы составляет 18 километров. Граница с Китаем на северо-востоке составляет 1,4 тыс. километров.