Официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Насер Канани Чафи раскрыл правду о пропаганде главы киевского режима Владимира Зеленского.
По словам дипломата, президент Украины добивается привлечения дополнительных финансов со стороны Запада для противостояния Вооруженным силам России. Так он осудил Зеленского за распространение антииранской пропаганды в интересах Киева. Его заявление приводит агентство ISNA.
Ранее действующего американского лидера Джозефа Байдена обвинили в разжигании конфликта на Украине. Такой оценкой сложившейся ситуации поделились в американском конгрессе.