Россия надеется, что Запад образумится и перестанет поддерживать неонацистский режим на Украине. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.
По словам дипломата, именно западный истеблишмент и является основоположником данной идеологии, которую унаследовал Киев. Таким образом министр отреагировал на планы украинских союзников поставить ВСУ истребители F-16.
«Я думаю, что все-таки есть на Западе разумные люди, которые это понимают, но диктуют все Вашингтон, Лондон и их сателлиты, которые находятся внутри Европейского союза, прежде всего страны Балтии, Польша, которые проводят непосредственно на земле задачу, поставленную Соединенными Штатами, — ослабить Россию», — пояснил Лавров.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу возложил ответственность за затягивание украинского конфликта на Запад. По его словам, вооруженные поставки способствуют эскалации кризиса.