Турция вышла на рекордные показатели экспорта товаров в Россию

Турция увеличила объем экспорта товаров в Россию до 1,3 млрд долларов в месяц. Это стало рекордным показателем, пишет РБК со ссылкой на данные статистической службы Турции.
Наиболее интенсивный период поставок пришелся на декабрь 2022 года. За тот месяц было экспортировано товаров на 1,3 млрд долларов, что стало рекордным показателем. При этом в марет прошлого года это значение составляло 1,05 млрд.
Турция ранее стала одним из значимых торговых партнеров для России, который помогает Москве обходить антироссийские санкции. Государства совместно реализуют крупные энергетические проекты, тогда как в сфере торговли через Турцию реализуют параллельный импорт.