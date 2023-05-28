С Новым Годом!

«Безобразное зрелище». Палата представителей объявила импичмент генпрокурору Техаса

Европа и США
«Безобразное зрелище». Палата представителей объявила импичмент генпрокурору Техаса

Палата представителей Техаса, возглавляемая Республиканской партией США, объявила импичмент генеральному прокурору штата Кену Пакстону. Его обвиняют во взяточничестве и злоупотреблении общественным доверием, передает британская газета The Guardian.

Как пишет издание, Пакстон будет отстранен от должности до тех пор, пока местный Сенат не завершит судебное разбирательство — до этого момента губернатор-республиканец Грег Эбботт имеет право временно назначить главным юристом Техаса другого политика. Окончательное увольнение генпрокурора потребует двух третей голосов в верхней палате, членом которой, к слову, является супруга Пакстона — Анджела.

За вынесение импичмента чиновнику проголосовал 121 член Палаты представителей, еще 23 законодателя выступили против. В издании такое событие назвали историческим, поскольку генпрокурор был одним из самых видных борцов Республиканской партии: именно он в 2020 году обратился в Верховный суд США с просьбой отменить победу президента США Джозефа Байдена над экс-главой государства Дональдом Трампом.

«Это делает Пакстона лишь третьим действующим должностным лицом за почти 200-летнюю историю Техаса, которому был объявлен импичмент», — говорится в статье.
«Безобразное зрелище». Палата представителей объявила импичмент генпрокурору Техаса

Впрочем, сам Пакстон своей вины не признает. Сразу после того, как многие его коллеги по партии проголосовали за импичмент, он осудил такой шаг, а его офис представил внутренние отчеты, в которых не было обнаружено нарушений.

«Безобразное зрелище в Палате представителей Техаса сегодня подтвердило, что возмутительный заговор с целью импичмента против меня не мог быть честным или справедливым. Это был политически мотивированный обман с самого начала», — заявил генпрокурор.

Как напомнили в The Guardian, Пакстон годами находился под следствием ФБР: сначала его обвинили в злоупотреблении полномочиями ради помощи донору, а в 2015 году — в мошенничестве с ценными бумагами. Республиканцы все это время занимали достаточно сдержанную позицию в отношении однопартийца, однако на этой неделе их мнение изменилось.

«Безобразное зрелище». Палата представителей объявила импичмент генпрокурору Техаса
«Никто не должен быть выше закона, по крайней мере, высший сотрудник правоохранительных органов штата Техас», — приводит издание слова республиканца Дэвида Спиллера, члена комитета, расследовавшего дело Пакстона.

Другой член республиканского комитета Чарли Герен заявил, что генпрокурор якобы звонил некоторым законодателям перед голосованием и угрожал им политическими «последствиями». Однако сторонники Пакстона утверждают, что свидетелей по его делу опрашивали нанятые следователи, а не члены комиссии. На защиту чиновника встали Дональд Трамп и сенатор Тед Круз, назвавший процесс импичмента «пародией».

Ранее «Политика Сегодня» писала о том, что Байден оказался под угрозой импичмента из-за торговли проститутками с Украины. Подробнее читайте в нашей статье.

#кен пакстон #генпрокурор техаса #техас #США #расследование #палата представителей #Джо Байден #дональд трамп