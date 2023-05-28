«Безобразное зрелище». Палата представителей объявила импичмент генпрокурору Техаса

Палата представителей Техаса, возглавляемая Республиканской партией США, объявила импичмент генеральному прокурору штата Кену Пакстону. Его обвиняют во взяточничестве и злоупотреблении общественным доверием, передает британская газета The Guardian.
Как пишет издание, Пакстон будет отстранен от должности до тех пор, пока местный Сенат не завершит судебное разбирательство — до этого момента губернатор-республиканец Грег Эбботт имеет право временно назначить главным юристом Техаса другого политика. Окончательное увольнение генпрокурора потребует двух третей голосов в верхней палате, членом которой, к слову, является супруга Пакстона — Анджела.
За вынесение импичмента чиновнику проголосовал 121 член Палаты представителей, еще 23 законодателя выступили против. В издании такое событие назвали историческим, поскольку генпрокурор был одним из самых видных борцов Республиканской партии: именно он в 2020 году обратился в Верховный суд США с просьбой отменить победу президента США Джозефа Байдена над экс-главой государства Дональдом Трампом.
«Это делает Пакстона лишь третьим действующим должностным лицом за почти 200-летнюю историю Техаса, которому был объявлен импичмент», — говорится в статье.
Впрочем, сам Пакстон своей вины не признает. Сразу после того, как многие его коллеги по партии проголосовали за импичмент, он осудил такой шаг, а его офис представил внутренние отчеты, в которых не было обнаружено нарушений.
«Безобразное зрелище в Палате представителей Техаса сегодня подтвердило, что возмутительный заговор с целью импичмента против меня не мог быть честным или справедливым. Это был политически мотивированный обман с самого начала», — заявил генпрокурор.
Как напомнили в The Guardian, Пакстон годами находился под следствием ФБР: сначала его обвинили в злоупотреблении полномочиями ради помощи донору, а в 2015 году — в мошенничестве с ценными бумагами. Республиканцы все это время занимали достаточно сдержанную позицию в отношении однопартийца, однако на этой неделе их мнение изменилось.
«Никто не должен быть выше закона, по крайней мере, высший сотрудник правоохранительных органов штата Техас», — приводит издание слова республиканца Дэвида Спиллера, члена комитета, расследовавшего дело Пакстона.
Другой член республиканского комитета Чарли Герен заявил, что генпрокурор якобы звонил некоторым законодателям перед голосованием и угрожал им политическими «последствиями». Однако сторонники Пакстона утверждают, что свидетелей по его делу опрашивали нанятые следователи, а не члены комиссии. На защиту чиновника встали Дональд Трамп и сенатор Тед Круз, назвавший процесс импичмента «пародией».
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