«Безобразное зрелище». Палата представителей объявила импичмент генпрокурору Техаса

Как напомнили в The Guardian, Пакстон годами находился под следствием ФБР: сначала его обвинили в злоупотреблении полномочиями ради помощи донору, а в 2015 году — в мошенничестве с ценными бумагами. Республиканцы все это время занимали достаточно сдержанную позицию в отношении однопартийца, однако на этой неделе их мнение изменилось.