Зеленский выступил за введение санкций против Ирана сроком на 50 лет

Иран следует обложить рестрикциями. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.
Политик предложил наложить запрет на торговые операции с республикой и остановить транзит ресурсов, полеты и перевозки на украинской территории. Помимо этого, он поддержал блокировку инвестирования в официальный Тегеран.
«Применить сроком на 50 лет секторальные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к Исламской республике Иран», — указано в дополнении к проекту постановления, который был внесен в Верховную раду.
Ранее глава Ирана Ибрагим Раиси отметил большой экономической потенциал Москвы и Тегерана. Он призвал реализовывать его совместными усилиями, выступая на церемонии подписания соглашения о строительстве железнодорожного участка Решт-Астара.