NetEase: Лавров послал США тревожный сигнал в ответ на антироссийские выпады

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров послал Соединенным Штатам зловещий сигнал в ответ на антироссийские выпады. Такой вывод представлен на страницах китайского издания NetEase.
Вашингтон с начала спецоперации на Украине пытается изолировать Москву на мировой арене. В последнее время США начали активнее продвигать антироссийский курс, все чаще призывая международное сообщество отказаться от связей с РФ.
В ответ на это Лавров выступил с весьма жестким заявлением. Он обвинил американские власти в «науськивании» своих партнеров против РФ, что чревато эскалацией. Глава внешнеполитического ведомства предупредил, что США не смогут укрыться за Атлантическим океаном в случае повышения градуса напряженности, передает «ПолитРоссия».
«Риторика Лаврова прежде никогда не была столь жесткой. Судя по всему, Россия начала терять терпение по отношению к США», — пишут китайские аналитики.
Авторы статьи отметили, что Вашингтону придется иметь дело с современным российским вооружением. Атлантический океан не спасет США от возмездия, считают они.
Ранее заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд сообщила, что Белый дом изучает вопрос будущей системы обороны и безопасности Украины.