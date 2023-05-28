NetEase: Лавров послал США тревожный сигнал в ответ на антироссийские выпады

В ответ на это Лавров выступил с весьма жестким заявлением. Он обвинил американские власти в «науськивании» своих партнеров против РФ, что чревато эскалацией. Глава внешнеполитического ведомства предупредил, что США не смогут укрыться за Атлантическим океаном в случае повышения градуса напряженности, передает «ПолитРоссия».